DEAŞ’ı ‘bitirme’ operasyonu başlıyor
ABD DEAŞ’a karşı nihai operasyonun başlayacağını duyurdu. Dışişleri Sözcüsü Nauert, terör örgütü YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu SDG’nin harekâtta yer aldığını açıklarken, operasyonun Türkiye’nin bilgisi dahilinde yürütüleceği mesajı verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, küresel koalisyonun, terör örgütü YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) de aralarında bulunduğu yerel ortaklarla birlikte Suriye’de son kalan DEAŞ mevkilerini kurtarmak için nihai operasyona başlayacağını açıkladı. Nauert’in dünkü açıklamasının detayları şöyle:
TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
- Çatışmalar zorlu olacak ancak biz ve ortaklarımız üstün geleceğiz. Saldırı olduğu takdirde ABD’yi, koalisyonu ve ortağımız olan güçleri müdafaa edeceğiz. DEAŞ’ın Suriye’de toprak kontrol ettiği ve insanları terörize ettiği günlerin sonuna geliyoruz.
- NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte sınırlarının DEAŞ’tan korunmasına çalışacağız. DEAŞ’tan kurtarılan alanların istikrara kavuşturulması için müttefiklerimizin ve bölgesel ortaklarımızın askeri güçlerinden, malzemelerinden ve kaynaklarından adil bir biçimde daha fazla faydalanmanın arayışında olacağız.
- Başkan Trump’ın Fransa lideri Macron’la birlikte yaptığı açıklamalarda söylediği gibi DEAŞ’ın kurtarılan bölgelere dönmesini ve Esad rejimi ya da İran destekçilerinin durumdan istifade etmesini önleyecek kalıcı ve güçlü bir ayak izi bırakılmasını sağlayacağız.
- Cenevre sürecini canlandıracağız ve Suriye’nin acil insani ve istikrar ihtiyacını karşılayacak kaynakları seferber edeceğiz.
- ABD aralarında Sünni Arapların, Kürtlerin, Hıristiyanların, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyelilerin iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır.
DEYRİZOR’A ORTAK SALDIRI
TERÖR örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ağırlıkta olduğu SDG, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle ara verdiği Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da DEAŞ’a karşı saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı. Deyrizor saldırısının sözcüsü olan SDG’li Lilwa el-Abdullah, safları yeniden organize ettiklerini belirterek Irak ordusunun da desteğiyle Fırat Nehri’nin doğusunda kalan DEAŞ’ın elindeki son bölgeleri de alacaklarını söyledi.
SINIRI GEÇMEYECEKLER
SDG’ye bağlı Deyrizor askeri konseyinden Ahmet Ebu Kavla, ‘ortak harekât odası aracılığıyla Bağdat hükümeti ve Irak ordusu ile çalıştıklarını’ kaydetti. Kavla, Irak ordusuyla koordinasyonun arttığını, ancak tarafların ülke sınırlarını geçmeyeceğini belirtti. Ahmet Ebu Kavla, Afrin harekâtı nedeniyle çekilen SDG güçlerinin geri döndüğünü belirterek, Afrin harekâtının DEAŞ’a yönelik mücadelede dikkat dağıttığını savundu.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen hafta Suriye’nin doğusunda DEAŞ’a yönelik çabaların hareketleneceğini açıklamıştı. SDG’nin Deyzizor’daki unsurları, Türkiye’nin Afrin’in alınması için başlattığı harekâtın ardından kuzeye çekilirken Pentagon, bu durumun DEAŞ ile savaşı yavaşlattığını ifade etmişti.
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