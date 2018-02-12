‘DEAŞ’a karşı uyanık olmalıyız’

IRAK Devlet Başkanı Fuad Masum’la Bağdat’ta yaptığı görüşmenin ardından kararı açıklayan Bakan von der Leyen, Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine başka alanların yanı sıra sıhhıye ve lojistik alanında danışmanlık ve eğitim desteği verileceğini belirtti. Alman Bakan, askerlerin hem Erbil’de hem de Bağdat’ta yardımda bulunmasını Iraklı yetkililerin kendilerinden rica ettiğini belirtti. Ursula von der Leyen, “Açıklığa kavuşturulması gereken tüm detayları görüşecek ortak bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bu, biraz zaman alacak” dedi.

‘DEAŞ PES ETMEDİ’

DEAŞ’la mücadele konusunda da görüşlerini belirten von der Leyen, “Herkes biliyor ki, DEAŞ yenildi ancak tamamen pes etmiş değil” diye konuştu. DEAŞ’ın geri çekilebileceği bölgeler olduğunu ve güç toplamaya çalıştığını anlatan Ursula von der Leyen, “Bu yüzden çok uyanık olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen Irak Savunma Bakanı İrfan el Hayali ile de görüştü.

SÜRE UZATILACAK MI?

Alman ordusundan 150 asker, 2014 yılından beri Erbil’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı peşmergelere askeri temel beceriler konusunda eğitim veriyor. Alman ordusu ayrıca Suriye ve Irak’ta DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırılarına Ürdün’den havalanan Tornado keşif uçaklarıyla destek sunuyor. Her iki misyon için de verilen tezkerenin süresi birkaç hafta içinde sona eriyor ancak misyonların süresinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Almanya’da CDU/CSU ile SPD arasında uzlaşılan koalisyon sözleşmesinde başarılı olarak değerlendirilen Erbil’deki eğitim misyonunun nisan ayı sonunda sona erdirilmesi öngörülüyor. Sözleşmeye göre Almanya’nın Irak’taki DEAŞ karşıtı misyonu, ülkenin uzun süreli istikrarını sağlama hedefine yönelik olarak yeniden şekillendirilecek. Almanya’da hükümetin kurulması içinse koalisyon sözleşmesinin partilerin üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor.