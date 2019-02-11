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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DEAŞ’a karşı nihai saldırı

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DEAŞ’a karşı nihai saldırı

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Deyrizor vilayetinde elinde bulundurduğu son toprak parçasına yönelik operasyon başlatıldı. Bu örgütün Suriye’den tamamen silinmesinin ardından Trump’ın çekilme takvimine ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

SURİYE’de terör örgütü YPG’nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD desteğinde Deyrizor’da terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son bölgeye yönelik önceki akşam harekât başlattı. Fransız AFP haber ajansı, DEAŞ’a yönelik harekâtın başlatılmasından önce yaklaşık 20 bin sivilin bir haftadan fazla sürede bölgeden tahliye edildiğini yazdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman dün, bölgeden mayın patlama seslerinin geldiğini duyurdu. SDG Sözcüsü Mustafa Bali, DEAŞ’ın sıkıştığı Baguz bölgesindeki 4 kilometrekarelik alanda çoğu yabancı 600 militanın bulunduğunu söyledi. Söz konusu DEAŞ’lı teröristlerin örgütün çatışma tecrübesi en yüksek militanları olduğu belirtiliyor. Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre ise; Baguz’daki çatışmalarda 20 YPG’li öldü. DEAŞ’a yönelik son saldırının gerçekleştiği alanda yaklaşık 1500 sivilin bulunduğu tahmin edilirken, birçok kişinin bölgeden çıkışına izin verilmediği belirtildi. ABD’nin havadan destek sağladığı SDG, DEAŞ’ın hâkimiyetindeki Deyrizor’a yönelik operasyonu Eylül 2018’de başlatmıştı. SDG ve DEAŞ arasındaki çatışmaların arttığı aralık ayında DEAŞ’ın elindeki alanlarda yaşayan çoğu çocuk ve kadın 37 bin kişi SDG’nin hâkimiyetindeki bölgelere geçiş yapmıştı. AFP haber ajansı, bu kişiler arasındaki 3 bin 700 kişinin DEAŞ mensubu olduğunu yazdı.

YENİ AÇIKLAMA GELİR Mİ

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Gelecek hafta Suriye’nin DEAŞ’tan yüzde 100 temizlendiğini açıklayabiliriz” ifadesini kullanmıştı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise ABD ordusunun nisan ayının sonunda güçlerini Suriye’den çekmeye hazırlandığı ve bu güçlerin önemli bir bölümünün mart ortasına kadar çekileceğini yazmıştı. WSJ’ye konuşan bir ABD’li yetkili bu çekilmenin Suriye’nin Irak ve Ürdün sınırı yakınında bulunan Tanf’taki ABD askeri üssünden çekilmeyi de kapsadığını söylemişti. Trump’ın kararını 19 Aralık’ta duyurmasına rağmen ABD’nin çekilmeye yönelik net bir tarih açıklamaması ise dikkat çekiyor. SDG’nin DEAŞ’in elindeki son bölgeyi ele geçirmesinin ardından Trump’ın konuya ilişkin net bir açıklaması yapması ise muhtemel bir durum.

ABD’nin Suriye’den çekilme duyurusunu yapmasının ardından ise Esad rejimi ile terör örgütü YPG arasındaki yakınlaşma dikkat çekici... WSJ gazetesi, terör örgütü YPG ile Avrupa Birliği ve ABD’nin yaptırım uyguladığı Esad rejimi arasında günlük olarak gerçekleşen petrol ticaretini yazmıştı.

DEAŞ’a karşı nihai saldırı

El Kaim kentinde konuşlu Fransız birlikleri de nihai saldırıya destek veriyor. Önceki gün Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de bölgedeki askerleri ziyaret etti.

7.7 MİLYONLUK NÜFUS

ABD öncülüğündeki koalisyonun açıkladığı rakamlara göre, Suriye ve Irak’ta 2014 yılında Musul, Rakka gibi çok sayıda kenti ele geçiren DEAŞ’ın ‘en parlak döneminde’ örgütün kontrolü altında yaklaşık 7.7 milyonluk bir nüfus yaşıyordu. Koalisyon, Suriye ve Irak’ta Ağustos 2015’ten itibaren operasyonlarına başladı. Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014’te başta Musul olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirdi. Irak güçleri, yaklaşık üç yıl aradan sonra Temmuz 2017’de Musul’u DEAŞ’tan geri alabilmişti. 

27 ÇOCUK RUSYA’YA GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Irak’ta DEAŞ mensubu ailelerden doğan 27 Rus çocuğun Rusya’ya getirildiğini açıkladı. AFP haber ajansına konuşan bir bakanlık sözcüsü, 30 Rus çocuğun Bağdat yönetimi tarafından Aralık 2018’de Rusya’ya gönderildiğini hatırlatarak, çocukların babalarının Irak ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda öldürüldüğünü ifade etti. Rusya, ocak ayında 10 yaşından küçük 115 Rus vatandaşı çocuğun hâlâ Irak’ta olduğunu açıklamıştı. Rus istihbaratının rakamlarına göre, yaklaşık 4 bin 500 Rus vatandaşı Irak ve Suriye’ye giderek terör örgütlerinin saflarında savaştı.

 

 

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