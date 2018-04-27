DEAŞ'a bir darbe de sanal alemde
Terör örgütü DEAŞ’ın eleman devşirmek ve saldırılar yapması için sempatizanlarını kışkırtmak için kullandığı internette Avrupa ve ABD polisi ortak bir operasyon yaptı.
Operasyonda DEAŞ’ın propaganda kanallarının serverları kapatıldı. Özellikle Amaq haber ajansı, al-Bayan radyosu, Halumu ve Nasher gibi siteler hedef alındı.
Operasyon ortak zamanlı gerçekleştirilirken, Europol tarafından yönetildi. Europol Başkanı Rob Wainwright, “Bu operasyonla, DEAŞ’ın internet yoluyla proopagandasını yapmasına ve Avrupa’daki gençleri radikalleştirmesine karşı büyük bir darbe indirdik. Sahada sıkıştırılmışlardı, şimdi de internet platformunda çok kötü şekilde sıkıştırıldılar ve darbe yediler. Korkunç propaganda videolarını ve mesajlarını yaymalarını sağlayan teknik altyapının internet iletişimi kesildi” dedi.
Operasyon kapsamında DEAŞ serverlarının etkisizleştirilmesi ve bu serverları kullanan kişilerin tespit edilip yakalanması da var. Europol, Amaq hakkında 2015 yılında uyarılar da bulunmaya başlamıştı.
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