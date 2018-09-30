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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nuray Babacan / Suriye Analizi
30.09.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

DEAŞ’a ABD desteği endişesi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
DEAŞ’a ABD desteği endişesi

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirme yapan istihbarat birimleri, ABD’nin son dönemde PKK-PYD’ye gönderdiği silahlara gerekçe yaratmak için DEAŞ unsurlarının canlandırılacağı yorumu yapıyor.

İdlib’de kesin çözüm için farklı ülke istihbaratlarının terörist gruplardan desteğini çekmesi gerektiği belirtiliyor. İstihbarat birimleri, Suriye’deki gelişmelere İdlib ve Menbiç bağlamında, kısa ve orta vadeli gelişmeler açısından bakıyor. Hükümet üyelerine ulaştırılan bilgilere göre İdlib’de varılan anlaşma kısa süreli sonuç verebilir. Kalıcı çözüm için farklı gelişmelerin yaşanması gerekiyor.

İDLİB’DE DURUM

Buna göre, Türkiye’nin attığı adımın kalıcı olabilmesi için taraf ülkelerin istihbaratlarıyla anlaşmaya varılması gerekecek. Çünkü teşkilatlar, terörist gruplardan biriyle iş yapıyor. Bu desteklerin çekilip o terörist grupların temizlenmeleri gerekiyor.

TERÖRİST GRUPLAR

İdlib’de 15 bin civarında terörist olduğu iddia ediliyor. Bunlardan 4-5 bini Rusya’nın üzerinde ısrarla durduğu Çeçen kökenliler, 3 bini Çinlileri rahatsız eden Uygur Türkleri olduğu, Türkiye ve diğer ülkelerden gelenlerin az olduğu öne sürülüyor.

İstihbarat raporlarında, İdlib’in iki kez bombalanmasından sonraki göç hareketliliği üzerine Türkiye, iki bölgede önlem aldı. Sınırın ötesinde tutulan sivil grupların ihtiyaçları da Türkiye’den giden yardımlarla sağlanıyor. Türkiye’nin bu kez, göçmenleri sınırdan içeri almamakta kararlı olduğu ifade ediliyor.

MENBİÇ’TEKİ İLİŞKİ

İstihbarat birimlerine göre, ABD’nin PKK-PYD ile kurduğu yeni ilişki biçimi en sıkıntılı konu. ABD’nin, PKK unsurlarını silahlandırmayı ve verdiği desteği makul göstermek için DEAŞ unsurlarının bölgede yeniden canlandırılabileceği iddia ediliyor. Böylece yapılan silah yardımlarına gerekçe oluşturulacağı öne sürülüyor. Menbiç’te ABD ile kurulan ilişkinin yürümediği, PKK ve PYD ile ABD’nin ilişkisinin son dönemde geldiği nokta nedeniyle, ortak hareketin amacına ulaşamayacağı belirtiliyor.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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