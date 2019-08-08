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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘DEAŞ toparlanıyor’

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‘DEAŞ toparlanıyor’

ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ’a karşı mücadelenin son durumuyla ilgili kapsamlı dönem raporunu sundu. Buna göre, terör örgütü yeniden canlanma sürecinde. Raporda DEAŞ’a karşı ABD destekli yerel güçlerin sayısının arttırılması, bunlar içinde SDG yerine asayiş görevlerini yerine getiren diğer iç güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi önerildi.

Ankara ile Washington arasında Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge pazarlıkları sürerken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, 15 Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’a karşı başlatılan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) ile ilgili 1 Nisan-30 Haziran 2019 tarihli dönem raporunu Amerikan Kongresi’ne sundu. 116 sayfalık raporda ABD asker azaltırken DEAŞ’ın Suriye’de ‘yeniden toparlanmakta olduğu’ uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 5 ay önce DEAŞ’ın ‘yüzde 100’ yenildiğini açıklamıştı. Raporda, “Toprak kaybetmesine karşın DEAŞ, Irak’ta silahlı saldırı imkânlarını güçlendirdi ve Suriye’de de yeniden toparlanıyor” denildi.

‘ORTAK GÜÇLER’ KONUSU

“Suriye’deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası” başlıklı bölümde “Suriye’de fiziksel olarak DEAŞ’ın yenilmesi ve odak noktasının örgütün yeniden canlanmasının engellenmesine kaymasıyla, Suriye’deki ortak güçlerin kompozisyonunun da değişmesi” gerektiğine dikkat çekildi. Rapora göre Suriye’nin kuzey ve doğusunda ‘ortak güçler’ olarak nitelendirilen ABD destekli silahlı unsurlar üç ana gruptan oluşuyor. Bunlardan halihazırda en büyüğü Suriye Arap Koalisyonu ile terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG). CJTF-OIR’ye göre SDG, ‘geniş-spektrumlu güvenlik aygıtı’ olarak tanımlanıyor. İkinci ana güç, vilayetlerdeki savaşçılardan oluşturulan ‘Vilayet İç Güvenlik Güçleri’. Bu unsur, SDG’nin görevlerini vilayet sınırlarında yerine getiriyor. Bu güç, rapora göre ABD Ulusal Muhafızları’na benzetiliyor. Üçüncü ana güç ‘İç Güvenlik Kuvvetleri’ adıyla tanımlanıyor. Bunlar esas olarak DEAŞ’tan arındırılan Rakka, Deyrizor, Menbiç gibi bölgelerde güvenlik operasyonları yürütüyor. Bu güçler, yerel nüfustan oluşturulup bulundukları yerlerdeki etnik kompozisyonu yansıtıyor.

‘DEAŞ toparlanıyor’

110 BİNE ÇIKACAK

Rapora göre CJTF-OIR’in planı “(Suriye’deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 arttırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmak” olarak nitelendi. Halen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam ‘ortak güçlerin’ sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

SDG KÜÇÜLTÜLECEK

Yeni durumda ise SDG unsurlarının sayısının 30 bin, Vilayet İç Güvenlik Güçleri’nin sayısının 45 bin, İç Güvenlik Kuvvetleri’nin sayısının ise 35 bin olması amaçlanıyor. CJTF-OIR, bu yeni durumda SDG’nin mevcudiyetinin azaltılmasının öngörüldüğünü, zira bu oluşumun esas olarak ‘konvansiyonel savaş’ amaçlı eğitilip, desteklendiğini, bundan sonra ise ağırlığın asayiş odaklı diğer iki ana güce verilmesi gerektiğini kaydetti.

YEREL HALK İLE GERİLİM

Öte yandan rapora yansıyan bir başka bölümde, DEAŞ’tan temizlendikten sonra bazı bölgelerde YPG/PKK’nın elindeki yönetme yetkisinin halkta rahatsızlık yarattığı değerlendirmesi yer aldı. Örneğin, ‘SDG’ ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın Deyrizor’da kurduğu sözde konseyin, çoğunluğu Arap olan bölge halkında rahatsızlık oluşturduğu, sokaklara dökülen insanların protestolar düzenlediği kaydedildi.

BİLGİ NOTU

Terör örgütü DEAŞ’ın merkezi Rakka, 17 Ekim 2017’de ABD destekli SDG tarafından ele geçirilmişti. ABD Başkanı Trump, Suriye’deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin geçen aralıkta çekileceğini duyurmuş, ancak daha sonra tam çekilme yerine bu sayının azaltılacağı belirtilmişti.

‘DEAŞ toparlanıyor’

RAPORDAN DİĞER NOTLAR

SDG, Suriye’nin kuzeydoğusunda 10 bin civarında DEAŞ’lıyı geçici merkezlerde gözaltında tutuyor. Bunlardan iki bini, yabancı ülke vatandaşı. Pek çok ülke, DEAŞ üyesi olan vatandaşlarını geri kabul etmek istemiyor. Irak, yüzlerce Iraklı ve yabancı DEAŞ’lıyı kabul etti. Ancak yargı süreci ve cezaevi koşulları belirsiz.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı’nda aileleriyle birlikte 45 bin DEAŞ sempatizanı yaşıyor. Kampta güvenlik yetersiz ve DEAŞ’ın ideolojisinin yeniden canlanması için uygun şartlar mevcut.

ABD Merkez Komutanlığı (Centcom), DEAŞ’ın SDG’yi bölgede ‘yeni işgal gücü’ olarak tasvir etmesinin sonuç verdiğini, böylece Suriyeli Kürtlerin liderliğindeki SDG ile yerel Arap nüfus arasındaki tansiyondan faydalandığını belirtti.

Suriye’den ABD askerlerinin kısmi çekilmesi tamamlandı. Ancak çekilme, yerel güçlerin DEAŞ’a karşı istihbarat kaynağı geliştirme ile bölge nüfusunun güvenini kazanmak için gerekli olan ek desteğe ihtiyaçları olduğu bir döneme denk geldi.

 

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