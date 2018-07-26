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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.07.2018 - 01:28, Son Güncelleme:

DEAŞ tırmanışı

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DEAŞ tırmanışı

Irak hükümetinin DEAŞ’a karşı zafer ilan etmesinden aylar sonra örgüt terör saldırılarıyla adından yeniden söz ettirmeye başladı. Geçen pazar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkezi Erbil’deki valiliğe baskın düzenleyip bir kişiyi öldüren DEAŞ’lılar, dün de Suriye’nin güneyinde rejimin elinde olan Sveyda kentinde bir dizi intihar saldırısı düzenledi. En az 221 kişi öldü.

TERÖR örgütü DEAŞ’ın son büyük saldırısı dün Sveyda kentinde meydana geldi. Suriye resmi basını, kentin kuzeybatısında dün birkaç köye saldırıya geçen DEAŞ militanlarının Suriye ordu birlikleriyle çatıştığını aktardı. Kent içinde ise en az iki intihar saldırganı, biri pazar yeri olmak üzere iki ayrı konumda üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Devlet haber ajansı SANA, iki ayrı intihar bombacısının da eylemlerini gerçekleştirme fırsatı bulamadan yakalandığını duyurdu.

‘MASUM KANI DÖKÜLÜYOR’

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, dört intihar bombacısının Sveyda’yı hedef aldığını, diğerlerinin ise kentin kuzey ve doğusundaki küçük köyleri vurduğunu ve insanları evlerinde öldürdüğünü açıkladı. Saldırılarda ve çatışmalarda 127’si sivil, en az 221 kişi hayatını kaybetti. Suriye lideri Beşar Esad, saldırılara ilişkin “Bu girişimler yalnızca daha çok masum kanı dökme konusunda başarıya ulaşacaktır” dedi. Sveyda, Esad rejimi kontrolünde Dürzi azınlığın yaşadığı bir bölge.

Dün ayrıca DEAŞ’ın yayın kuruluşu Amak, pazar akşamı Kanada’nın Toronto kentinde Faisal Hussain’ın (29) 18 yaşındaki bir kadın ve 10 yaşındaki kızı öldürdüğü eylemi de örgütün üstlendiğini duyurdu.

VUR-KAÇ SALDIRILARI

İngiliz Reuters ajansı da Bağdat yönetiminin aralık ayında DEAŞ’a karşı zafer ilan etmesinden bu yana Iraklı hükümet, istihbarat ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde örgütün vur-kaç saldırılarıyla Irak hükümetine zarar vermeye çalıştığını bildirdi. Ülkede Kerkük, Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde kaçırma, cinayet gibi vakaların artışına dikkat çekiliyor. Geçen ay bu üç vilayette en az 83 cinayet ve kaçırma vakası meydana gelmiş. Geçen mayısta bu sayı 30’muş.

‘ÖLÜM ÜÇGENİ’

Iraklı yetkililere göre Diyala, Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında DEAŞ yeniden örgütlenmeye çalışıyor ve bu bölge ‘ölüm üçgeni’ olarak nitelendiriliyor. Örgütün Irak’taki çöl bölgelerinde bin 500 civarında silahlı üyesi olduğu sanılıyor. Öte yandan DEAŞ’ın Suriye’deki varlığı daha güçlü. Doğuda petrol zengini Deyrizor kentinin güneyindeki Hajin ilçesinde DEAŞ’ın birkaç bin kişilik silahlı unsuru olduğu sanılıyor. Bu bölgede ABD desteğindeki koalisyon güçleri SDG’ye destek veriyor. Deyrizor kırsalında bazı köyler halen DEAŞ’ın denetiminde.

DERA’NIN BATISI

Esad rejiminin Suriye’nin güneybatısında Dera kentini ele geçirmesinden sonra, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nin hemen doğusunda konuşlanmış DEAŞ’lılar, bazı muhalif grupların katılımıyla kontrol ettikleri toprakları genişletti. Bu bölgede de birkaç bin DEAŞ’lı olduğu sanılıyor. Rejim ve müttefikleri Dera’dan sonra DEAŞ’ın elindeki bu bölgeyi ele geçirme çabalarını hızlandırdı.

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