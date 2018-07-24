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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.07.2018 - 21:44, Son Güncelleme:

DEAŞ karşıtı koalisyondan "Kuzey Suriye Savunma Gücü" açıklaması

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DEAŞ karşıtı koalisyondan "Kuzey Suriye Savunma Gücü" açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye'deki operasyonların ardından elindeki toprakları kontrol altında tutmak için "Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan YPG/PKK)" eğitim verdiklerini söyledi.

Fransız general Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı DEAŞ'ın elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların DEAŞ tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

"GERİ GELMEMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

DEAŞ'ın elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "DEAŞ'ın savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz." diye konuştu.

AA muhabirinin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bunlara ne tür eğitimler veriyorsunuz? Sınır güvenliği de bu eğitimlere dahil mi?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi:

"Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir. Bu iş toprak almaya benzemez. Ben bir karacı değilim ama bir toprağı almakla onu tutmak farklıdır. Bu yüzden onlara toprağı elinde tutmaları konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimde sınır güvenlik güçleri yer almıyor."

FRANSA VATANDAŞLARINI KABUL ETMİYOR

Bir gazetecinin onlarca DEAŞ mensubu Fransız vatandaşının Suriye'de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak Paris'in bu militanları geri alıp almayacağını sorması üzerine Fransız Tuğgeneral "Fransa politika gereği onları geri istemiyor." açıklamasında bulundu. 

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