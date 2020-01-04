DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'taki operasyonlarını kısmen durdurdu

ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki operasyonlarını güvenlik kaygıları nedeniyle kısmi olarak azaltacağı duyuruldu.

İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'i füzeyle vuran ABD, askeri üslerdeki güvenliğin artırılacağını açıkladı.

Irak topraklarında bulunan toplam 5 bin 200 Amerikan askerine Washington yönetiminin ek olarak 3 bin 500 asker daha göndereceği kaydedildi.