DEAŞ karşıtı koalisyon ABD’de toplandı
ABD’nin başkenti Washington, 74 ülke ile 5 uluslararası kuruluşun temsil edildiği DEAŞ’a karşı küresel koalisyonun bakanlar düzeyindeki toplantısına ev sahipliği yaptı.
Toplantının açılışında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den askerlerini çekecek olmalarının DEAŞ ile mücadeleye son verdikleri anlamına gelmediğini söyledi. Pompeo, koalisyon üyesi ülkelere kendi vatandaşları olan DEAŞ savaşçılarını geri alma ve yargılama çağrısı yaptı. ABD’li bakan, yeni süreçte Suriye’deki yerel güvenlik güçlerinin ve istihbarat paylaşımının çok kritik olacağına işaret etti. Pompeo, “Askerlerin çekilmesi taktik bir değişiklik, misyonda bir değişiklik yok. Çekilme, DEAŞ ile mücadele kampanyamızın üzerine kurulu olduğu yapı, tasarım ve yetkileri değiştiren bir şey değil” ifadesini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU: KOORDİNELİ OLMALI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise toplantıda Ankara’nın ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin sistemli ve koordineli bir şekilde yapılması beklentisini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Teröristlerin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınılmalıdır” dedi.
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