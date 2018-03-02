Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>DEAŞ geriledi El Kaide büyüdü

    DEAŞ geriledi El Kaide büyüdü

    Sevil ERKUŞ/BRÜKSEL
    02.03.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

    GEÇEN yıl Suriye ve Irak’ta ciddi miktarda toprak kaybederek dar bir alana sıkışan terör örgütü DEAŞ, hem organizasyon yapısını hem de stratejisini değiştirmeye başladı. DEAŞ, komplike saldırılardan uzaklaşırken, sosyal medya üzerinden de sempatizanlarını eyleme yöneltiyor. DEAŞ’ın gerilemesi El Kaide’nin yeniden örgütlenmesine de fırsat verdi. Hürriyet’e bilgi veren bir NATO yetkilisi, DEAŞ’ın yeni taktiklerini şöyle anlattı:

    “DEAŞ, 2017 yılında Irak ve Suriye’de peş peşe alan kaybetti. Bu kayıplarına rağmen örgüt, dünya genelinde 4 bin 600’ün üzerinde terör saldırısı düzenledi. 2016 ve 2017 yıllarında örgüt, yeni koşullara uyum sağlayarak yerel kollara daha büyük yetkiler verdi. Örgütün ideolojik gücü hâlâ yerinde. Örgüte yeni elemanlar katabiliyor ve saldırılar için ilham verebiliyorlar.”

    SOSYAL MEDYADAN ELEMAN KAZANIYORLAR

    “2017 yılında gördük ki örgüt, komplike terör saldırılarından uzaklaşıp, genellikle yalnız kurtlarla daha yaratıcı eylem tarzına geçti. Bunlar sofistike olmayan ve genellikle daha az can kaybıyla sonuçlanan saldırılar. İnsanları etkileyerek örgüte yeni eleman kazanmak için sosyal medyayı çok etkin şekilde kullanıyorlar. NATO’da, üye ülkelere dönüş yapacak DEAŞ savaşçılarının oluşturacağı potansiyel tehdide de odaklanıyoruz.” 

    “2016 sonundan bu yana DEAŞ’ın, Suriye ve Irak’ta silahlı İHA’ları kullanmaya başladığını gördük. Bunları sınırlarımız içinde kullanabilmeleri mümkün.”

    “DEAŞ üzerine yoğunlaştığımız 4 yılda El Kaide sessizce ağlarını ve örgüt yeteneklerini yeniden kuruyor. El Kaide, Keşmir’de bir işbirlikçi buldu. Afganistan’da eleman devşirmeye çalışıyorlar. Suriye, Yemen, Somali ve Kuzey Afrika’daki varlığını güçlendirdi.”

    Etiketler: El Kaide , DEAŞ , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri