DEAŞ geriledi El Kaide büyüdü

“DEAŞ, 2017 yılında Irak ve Suriye’de peş peşe alan kaybetti. Bu kayıplarına rağmen örgüt, dünya genelinde 4 bin 600’ün üzerinde terör saldırısı düzenledi. 2016 ve 2017 yıllarında örgüt, yeni koşullara uyum sağlayarak yerel kollara daha büyük yetkiler verdi. Örgütün ideolojik gücü hâlâ yerinde. Örgüte yeni elemanlar katabiliyor ve saldırılar için ilham verebiliyorlar.”

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN KAZANIYORLAR

“2017 yılında gördük ki örgüt, komplike terör saldırılarından uzaklaşıp, genellikle yalnız kurtlarla daha yaratıcı eylem tarzına geçti. Bunlar sofistike olmayan ve genellikle daha az can kaybıyla sonuçlanan saldırılar. İnsanları etkileyerek örgüte yeni eleman kazanmak için sosyal medyayı çok etkin şekilde kullanıyorlar. NATO’da, üye ülkelere dönüş yapacak DEAŞ savaşçılarının oluşturacağı potansiyel tehdide de odaklanıyoruz.”

“2016 sonundan bu yana DEAŞ’ın, Suriye ve Irak’ta silahlı İHA’ları kullanmaya başladığını gördük. Bunları sınırlarımız içinde kullanabilmeleri mümkün.”

“DEAŞ üzerine yoğunlaştığımız 4 yılda El Kaide sessizce ağlarını ve örgüt yeteneklerini yeniden kuruyor. El Kaide, Keşmir’de bir işbirlikçi buldu. Afganistan’da eleman devşirmeye çalışıyorlar. Suriye, Yemen, Somali ve Kuzey Afrika’daki varlığını güçlendirdi.”