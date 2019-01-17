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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU - MOSKOVA
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

DEAŞ, ABD'yi Menbiç'te vurdu

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DEAŞ, ABD'yi Menbiç'te vurdu

ABD Başkanı Trump’ın çekileceğini açıkladığı Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK denetimindeki Menbiç’te bombalı saldırı düzenlendi. Patlamanın YPG’li heyetin, Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransızlarla görüşürken meydana geldiği iddia edildi. Devriye gezen 4 ABD askeri dahil 14 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

MENBİÇ’te dün ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonu hedef alan bir bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Kent merkezindeki Kesir el-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Bölgede görev yapan gözlemciler, saldırıda 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırıda 19 kişi de yaralandı.

DEAŞ, ABDyi Menbiçte vurdu

‘HEDEF ABD DEVRİYESİ’

ABD’li bir yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamada, ölenlerden 4’ünün Amerikan askeri olduğu bildirildi. Yetkili, 3 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Menbiç’teki saldırı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a Suriye’de devam eden durumla ilgili tam bir brifing verildiğini ve durumu takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerden 5’inin terör örgütü SDG’ye bağlı olduğunu açıkladı. Patlamada yaralanan ve helikopterle bölgeden tahliye edilen ABD askerleri ile teröristler ve siviller, Afrin’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Suriye’deki Menbiç Askeri Konseyi milisleri ve bir görgü tanığı, patlamanın kentte ABD liderliğindeki koalisyona bağlı bir askeri devriye yakınında meydana geldiğine dikkat çekti. Tanık, bir canlı bombanın devriyeyi hedef aldığını ileri sürdü.

YPG-FRANSA İDDİASI

Rus Federal Haberler Ajansı’nın aktardığına göre, restoranda terör örgütü YPG’nin komutanları henüz açıklanmayan üçüncü bir ülkenin heyetiyle görüşmeler yapıyordu ve patlama tam da bu sırada meydana geldi. Bölgedeki diğer kaynaklar, bu üçüncü ülkenin Fransa olduğunu ileri sürdü.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası’nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir.”

 

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