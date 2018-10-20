DEAŞ 6 rehineyi serbest bıraktı
Suriyeli muhalifler, terör örgütü DEAŞ'ın, temmuz ayından bu yana rehin olarak tuttuğu altı kişiyi serbest bıraktığını açıkladı.
Suriyeli muhalifler, terör örgütü DEAŞ'ın temmuz ayında kaçırdığı iki kadın ve dört çocuğun, hükümetle yapılan takas sonucu serbest bırakıldığını duyurdu.
Serbest bırakılan iki kadın ve dört çocuğun, DEAŞ'ın temmuz ayında Al-Suwayda kentinde kaçırdığı ve rehin tuttuğu 30 kişi arasında yer aldığı belirtildi.
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