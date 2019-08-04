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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.08.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü

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Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren saldırganın kimliği yaşındaki Conner Betts olarak açıklandı. Saldırganın öldürdüğü kişiler arasında kendi kız kardeşinin de olduğu belirtildi.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Daytona kentinde 9 kişiyi öldüren saldırganın kimliği 24 yaşındaki Conner Betts olarak açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Betts’in saldırısında öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğunu açıkladı.

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü

Conner Betts

Daytona şehri Belediye Başkanı Nan Whaley tarafından yapılan açıklamada polis saldırganı bir dakikadan daha az bir sürede etkisiz hale getirdi. Whaley, “Neyse ki olay başladığında civarda birçok sivil polis vardı. Bu yüzden şiddet kısa bir sürede bitti” ifadelerini kullandı. Herhangi bir sabıka kaydı olmayan 24 yaşındaki Connor Betts isimli saldırganın koruyucu bir yeleği ve 100’den fazla kişiyi öldürebilecek kadar mermisi olduğu ortaya çıktı.

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü

Yerel Polis Teğmeni Matt Carper ise, “Saldırgan, polis müdahalesinin yol açtığı ateşli silah yaralanmaları nedeniyle öldürüldü" açıklamasında bulundu. Betts'in adresi ise Daytona şehrinin 40 mil güneyindeki Bellbrook'ta olduğu bildirildi ve saldırganın Sinclair Community College'da psikoloji öğrencisi olduğu ve Chipotle'da çalıştığı açıklandı.

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü

Saldırının olduğu sırada gece kulübünden ayrılan Anthony Reynolds isimli vatandaş ise, “Cesetlerin düşmeye başladığını görünce, bunun ciddi olduğunu fark ettik insanların koşmasından ve bağırışlarından bir tetikçi olduğunu anladık. Çünkü çoğu kişi şok içinde ne yapacağını bilmiyordu” sözlerini kullandı.

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı... Saldırgan kendi kız kardeşini de öldürdü

Betts; barlar, restoranlar ve gece kulüplerinin bulunduğu bir semtte polis tarafından vurulmadan önce 9 kişiyi öldürmüş, 27 kişi de yaralamıştı.

Yetkililer şimdi ise saldırganın neden uzun namlulu AK-47 piyade tüfeğiyle ve birçok mühimmatla sokakta ateş açtığını araştırıyor.

Peş peşe saldırılarla sarsıldı... ABD yasta
Peş peşe saldırılarla sarsıldı... ABD yasta
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