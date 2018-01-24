‘Davayı sürüncemede bırakmak istiyorlar’

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 405. duruşmasında Schneider, mahkeme heyetine dilekçe sundu. Dilekçeyi okuyan Schneider, silahın, davada sanık olarak yargılanan Carsten S. ile Wohlleben’in değil, Thüringen’deki aşırı sağcılar Sven R. ve Jug P. tarafından NSU üyeleri için temin edildiğini ileri sürerek, bu iki kişinin davada tanık olarak dinlenmesini istedi.

Silahın temin edilmesinde Wohlleben’in dahlinin olmadığını savunan Schneider, Baden-Württemberg Kriminal Dairesinde Jug P. hakkında tutulan dosyanın incelenmesini talep etti.

Başsavcı Anette Greger ise mahkeme heyetinden Schneider’in dilekçesinin dikkate alınmamasını isteyerek sanık avukatının iddialarının spekülasyon olduğunu söyledi.

Greger, Schneider’in dilekçesinin davayı sürüncemede bırakmaya yönelik olduğunu kaydetti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, duruşmayı sonlandırarak yarına erteledi.

4 KİŞİ YARGILANIYOR

Sanık Carsten S. davanın başında silahı Wohlleben’in talimatıyla tedarik ederek NSU üyelerine verdiğini itiraf etmişti.

Almanya’da, 2000-2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011’de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013’ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu. Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.