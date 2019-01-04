Davanın reddini istedi
ABD’de İran yaptırımlarını delme davasında 32 ay hapse mahkum edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’nden hakkındaki davanın tamamen reddedilmesini talep etti. Savunma avukatlarınca mahkemeye sunulan son dilekçede, savcılığın önemli hatalar yaptığı, Atilla’nın yeniden yargılanmayı hak ettiği ifade edildi.
Dilekçede, ikinci derece yaptırımların ceza yasası kapsamına girmediğini belirten savunma heyeti, jüriye bu konuda yanlış bilgi verildiğini ve jüri üyelerinin ikinci derecedeki yaptırımların ABD’de yargılanamayacağını bilmeleri halinde farklı bir sonuç çıkacağını savundu. Davada itirafçı olan Reza Zarrab’ın cezaevinden amcasıyla yaptığı telefon görüşmesinde, “ABD’de cezaevinden çıkabilmek için yapmadığınız bir şeyi itiraf etmeniz gerekiyor” ifadesini kullandığını belirten avukatlar, bu sözlerin Zarrab’ın yalan söyleme niyetini güçlü şekilde gösterdiğini savundu. Avukatlar ayrıca kayıtların jüriye dinletilmemesinin büyük bir hata olduğunu vurguladı.
Bahar aylarında gerçekleşmesi beklenen sözlü duruşmada taraflar 10’ar dakikalık sunum yapacak. Temyiz mahkemesinin ise kararını yazın açıklaması bekleniyor. ABD Cezaevleri Bürosu’nun kayıtlarına göre Hakan Atilla, 25 Temmuz’da tahliye edilecek.
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