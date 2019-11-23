‘Davalar kariyerini sonlandırabilir’
İSRAİL basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik rüşvet, sahtekârlık ve görevi kullanma başlıklarına sahip üç ayrı dosyadan dava açılma kararının Netanyahu’nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geldiğini yazdı.
İsrail’de eylül ayındaki seçimlerin ardından Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın hükümet kuramamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, başbakan seçme görevini İsrail meclisine vermişti. İsrailli Jerusalem Post gazetesi, başbakan seçmek için 21 günü bulunan meclisin bu tabloda Netanyahu’dan yana tercih yapmasının zor olduğunu yazdı. Yedioth Ahronot gazetesinden köşe yazarı Amit Segal, “Ahlaki ve yasal durumu göz önünde bulundurmaksızın, başbakanın siyasi durumu oldukça açık: 61 vekile ulaşarak hükümet kurma şansı neredeyse yok” dedi.
AYLARCA SÜREBİLİR
Başsavcının kararının ardından Netanyahu’nun dokunulmazlık talebiyle 30 gün içinde İsrail Meclisine başvurması gerekiyor. Başvurması halinde, meclisin Netanyahu’nun dokunulmazlık talebine ilişkin kararının, ülkede koalisyonun kurulamaması ve erken seçim ihtimali nedeniyle uzun zaman alacağı belirtiliyor. Zira hükümetin kurulamaması nedeniyle mecliste, Netanyahu’nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu da oluşturulamıyor. Söz konusu Komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede önce hükümetin kurulması gerekiyor. Netanyahu’nun dava sonucunda 10 yıl hapis cezası alması ve İsrail’in hapse atılan ikinci başbakanı unvanını alması mümkün.
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