Darbedilen çocuğu bakanlığa sordu

ÜYELERİNİN çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, iki hafta önce başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilmesi sonrası hafif beyin sarsıntısı geçiren 14 yaşındaki kız çocuğunun durumuna ilişkin Adalet ve Güvenlik Bakanlığı’na soru önergesi verildiği belirtildi.

Farid Azarkan

Fas asıllı milletvekili Farid Azarkan imzasıyla verilen önergede, Bakanlıktan, darbedilen çocuğun durumunun yanı sıra İslamofobik saldırılarda artışla ilgili ve hükümetin buna ne gibi önlemler aldığına veya alacağına dair sorular yer aldı.

Hollanda polisi tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, okul çıkışı evine bisikletle giderken başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen 14 yaşındaki kız çocuğunun, hafif beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilmişti.