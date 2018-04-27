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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yoıgo KIRBAKİ/ATİNA   
27.04.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

Darbeci askere helikopter bile tahsis ettiler

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Darbeci askere helikopter bile tahsis ettiler

Yunan polisi, 19 Nisan’daki Danıştay kararından sonra perşembe günü serbest bırakılan darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’yı “1 numaralı korunan hedef” ilan etti. Bu çerçevede, darbeci askerin gözetimi ve korunması için son yıllarda eşi görülmemiş tedbirler alındı.

FETÖ'nün 15 Temmuz  2016 darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis)  şehrine kaçan FETÖ’cü 8 askerden Özkaynakçı’nın korunması için polis helikopteri bile tahsis edildi. 

Yunan medyasına göre, Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) , Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP)  ve Teröre Karşı Mücadale Dairesi yetkilileri, Danıştay’ın kararından sonra peş peşe toplantılar düzenleyerek alınacak tedbirleri belirledi.

YUNAN POLİSİNDEN ABARTILI ÖNLEMLER

Önce, darbeci askerin Atina dışında  kalacağı müstakil ev bulundu. Eve güvenlik kameraları ve telefon izleme cihazları yerleştirildi. Ardından evin nasıl korunacağı planları yapıldı. Koruma görevini üstlenecek yaklaşık 90 polis belirlendi.

10 KESKİN NİŞANCI YUNAN POLİS GÖREV YAPACAK

Yaklaşık 1 hafta süren hazırlıkların tamamlanmasından sonra da Özkaynakçı, perşembe günü büyük bir gizlilikle eve götürüldü. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, evin civarında 10 keskin nişancı polis 24 saat görev yapacak.

2 polis aracı ve 4 motosiklet yine 24 saat evin civarında devriye gezecek. Evin içinde ve dışında sürekli 12 polis bulunacak. Gerektiğinde bir polis helikopteri de evin bulurduğu bölgede denetim için uçacak.

Danıştay’ın kararında, Özkaynakçı’nın her gün polis karakoluna giderek imza atması öngörülüyordu. Bunun güvenlik açısından sorun yaratabileceği sonucuna varıldı. Çözüm olarak da  her gün polisin eve gelerek darbeci askerden imza alması kararlaştırıldı.

DARBECİYİ SERBEST BIRAKMIŞLARDI!

Yunan medyası, tüm tedbirlerin darbeci askerin kaçırılması veya öldürülmesi olasılığı düşünülerek alındığını ileri sürdü. 2. Derecedeki İltica Komisyonu, geçen 29 Aralık’da FETÖ’cü Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştı. Aynı gün “idari tutuklu”  olarak tutulduğu Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunuin özel nezarethanesinden serbest bırakılmıştı. Özkaynakçı, nezarethaneden çıkarıldıktan sonra izini kaybettirmişti. Kaldığı ev, ancak 36 saat sonra EYP mensupları tarafından bulunabilmişti.

Yunan hükümetinin iltica hakkınının durdurulması talebini üzerine de darbeci asker 8 Ocak’ta tekrar gözaltına alınmıştı.

 

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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