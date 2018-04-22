Darbe sanÄ±lmÄ±ÅŸ, drone Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±... Suudi Arabistan'dan flaÅŸ hamle

Darbe sanÄ±lmÄ±ÅŸ, drone çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±... Suudi Arabistan'dan flaÅŸ hamle
Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™da Kraliyet SarayÄ± civarÄ±nda uÃ§an drone'nin gÃ¼venlik kuvvetlerince vurularak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar drone uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n izne baÄŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.Â
Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™Ä±n Huzame bÃ¶lgesindeki Kraliyet SarayÄ± civarÄ±nda dÃ¼n muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayÄ±n Ã¼stÃ¼nde uÃ§an drone'nin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkede drone uÃ§uÅŸlarÄ± konusunda acil tedbir alÄ±ndÄ±. Drone ile Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de internette yayÄ±mlanÄ±rken, drone'nin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi sÄ±rasÄ±nda kralÄ±n sarayda olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Suudi Arabistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, droneler ile ilgili dÃ¼zenlemenin son aÅŸamada olduÄŸunu, dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±ncaya kadar
droneler'in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uÃ§urulmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Suudi Arabistanâ€™da Veliaht Prens Muhammed bin Selmanâ€™Ä±n yÃ¶netimi altÄ±nda radikal deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§ok sayÄ±da prens ve iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bir saray darbesiyle kuzenini veliahtlÄ±ktan indirmiÅŸ ve rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±yla prensleri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±rmÄ±ÅŸ, din adamlarÄ±nÄ± da hapse attÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
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