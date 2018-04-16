Dansçı kadınlar uçağı birbirine kattı!
İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine giden uçakta büyük bir kavga çıktı. Uçakta dansçı kadınlar arasında çıktığı ifade edilen kavga yolcular tarafından kaydedildi.
The Sun'ın aktardığı habere göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine giden easyJet uçağında kavga eden kadınlar İngiliz gece kulübü dansçıları...
Kadınların yüksek dozda alkol aldıkları belirtilirken, kadınlar uçak havalandıktan kısa süre sonra uçağı birbirine kattı.
Tartışmaya başlayan kadınlar önce ağza alınmayacak küfürler savurdu, ardından da uçakan çığlıklar yükseldi.
Birbirlerinin saçlarını çeken kadınlara kabin ekibi müdahale etti, olayı dehşetle izleyen yolculardan biri yaşananları kayda aldı.
Olayı doğrulayan easyJet resmi açıklamasında kavgacı kadınların uçak Tenerife'ye indiğinde polise teslim edildiği belirtildi.
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