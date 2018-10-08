Dans furyası: O ismi taklit etti
AB Komisyonu Başkanı Junker, geçen hafta partisinin konferansında yaptığı dans ile sosyal medyada alay konusu olan Theresa May'ı taklit etti.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’deki konuşmasına, İngiltere Başbakanı Theresa May’in dans hareketlerini taklit ederek başladı.
Sputnik'in haberine göre May, geçen hafta, Muhafazakar Parti Konferansı'nda ünlü İsveçli pop grubu ABBA'nın 'Dancing Queen' (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde yaptığı dansla sosyal medyanın diline düşmüştü. .
Twitter kullanıcıları, May'in tuhaf dans hareketlerini ‘çılgın yel değirmenine' benzetmişti.
May'in dansları daha önce de defalarca dikkat çekmişti.
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