Danışmandan bir iddia daha: Trump, Melania’yı rehin tutuyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinden aralık ayında ayrılmak zorunda kalan Omarosa Manigault-Newman, kaleme aldığı ‘Kaçık’ isimli kitabıyla gündem olmaya devam ediyor. Newman, ABD Başkanı Trump’ın boşanmasın diye Slovenya göçmeni olan eşi Melania Trump’ı ‘sınır dışı tehdidi’ ile rehin tutuyor olabileceğini öne sürdü.
Buna göre 48 yaşındaki Melania Trump, 1996 yılında ABD’ye üstün yeteneklililer için tanınan ‘Einstein’ vizesiyle giriş yaptı. 1998’de Donald Trump ile tanışan Melania, Trump ile evlendikten bir yıl sonra 2006’da ABD vatandaşlığına geçti. Trump yönetimi ABD vatandaşlığına geçişte hile yapmış kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilebileceğine dair imalarda bulunmuştu.
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Omarosa, Melania’nın geçmişinde de böyle bir durum sözkonusuysa Trump’ın sık sık boşanmak istediği söylentileri çıkan first lady’ye karşı bunu kullanabiliyor olabileceğini iddia etti. Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham iddiayı reddetti.
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