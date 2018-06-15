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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.06.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Danimarkalı askerler "seyirci kalmaktan" suçlu bulundu

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Danimarkalı askerler "seyirci kalmaktan" suçlu bulundu

Danimarka'da mahkeme, Danimarka Savunma Bakanlığının, Irak'taki bir bölgede gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalan sivillere tazminat ödemesine karar verdi.

Danimarkalı askerler tarafından 2004'te Irak'ın Basra kenti yakınlarında yakalandıktan sonra teslim edildikleri Iraklı yetkililer tarafından kendilerine işkence yapıldığını iddia eden 23 Iraklının, Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı dava karara bağlandı.

Kopenhag'daki Doğu Temyiz Mahkemesinin açıkladığı kararda, Danimarkalı askerlerin, kötü muameleye maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen Iraklı sivilleri Iraklı askerlere teslim ettiğini dolayısıyla askerlerin sivillere yapılan işkenceyi engellemediği belirtildi.

Kararda, gözaltına alınan sivillere Danimarkalı askerler tarafından kötü muamelede bulunulmadığı ancak sivillerin tehlikede olduğunu bildikleri halde Iraklı askerlere engel olmadıkları gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi.

Karara göre, Savunma Bakanlığı, 18 Iraklı sivile kişi başı 4 bin 716 dolar tazminat ödenecek.

Iraklı sivillerin avukatı Christian Harlang, sonucu zafer olarak nitelendirerek, batılı ülkelerin gelecekte bu tarz durumlarda, sadece askeri müdahaleyi değil aynı zamanda insan haklarını da göz önünde bulundurmaları gerekeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bu sorunlu bir karar. Çünkü bu Danimarka'yı yurt dışına asker göndermeyle ilgili zor duruma sokuyor. Bu, bazı durumlarda güvenliğin ve insan haklarının korunmasına katkı sağlayamayacağımız anlamına geliyor. Bunun kimseye faydası olmaz." dedi.

23 IRAKLI DAVA AÇMIŞTI

Danimarkalı askerlerin Iraklı yetkililere kendilerini teslim etmesinin ardından işkence gördüklerini öne süren 23 Iraklı, teslim edilmemeleri halinde işkenceye maruz kalmayacaklarını savunmuştu.

İşkence görmelerinden sorumlu tuttukları Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine dava açan 23 Iraklı, her biri için bakanlıktan 60 bin 1 Danimarka kronu (yaklaşık 30 bin lira) tazminat istemişti.

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