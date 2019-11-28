Danimarka'da 'sosyal deney' kapsamında 11 bin kişi taşınmaya zorlanacak
İskandinavya ülkesi Danimarka'da yetkililerinin 'sosyal deney' olarak tanımladığı getto yerleşimlerini kaldırma planı kapsamında ülkedeki 29 yoksul bölgede yaşayan 11 bin kişi taşınmaya zorlanacak.
Danimarka yönetimi yüksek oranda göçle ilişkilendirdiği işsizlik, suç ve ayrımcılık gibi 'sosyal sorunları' kentsel dönüşümle çözmeyi planlıyor.
Plan kapsamında 11 bin kişinin yaşamak için bir başka yer bulmasının yanı sıra 5 bin 500'den fazla kişi de kentsel dönüşüm sebebiyle geçici olarak başka bölgelere yerleşecek.
Ülkede ilk olarak 2010 yılında yayınlanan ve her yıl 1 Aralık tarihinde güncellenen özel getto listesinde 29 bölge yer alıyor. Listede üst üste dört yıl yer alan bölgeler 'kötü getto' olarak tanımlanıyor. Kötü getto olarak sınıflandırılan yerler için kentsel dönüşüm planları 6 ay içinde hazırlanacak. Listede bugün itibarıyla toplamda 15 kötü getto bulunuyor.
Yeni getto listesinin yayınlanmasına günler kala Danmarks Radio'ya açıklamalarda bulunan Danimarka Sosyal Konutlandırma mercisi BL'nin CEO'su Bent Madsen, konut şirketlerinin binlerce sakini yeni yerlerine yerleştirme görevi ile yükümlü olacağını söyledi.
11 bin rakamının oldukça yüksek olduğundan bahseden Madsen, kusursuz bir sosyal deney olarak tanımladığı getto planının umdukları gibi işleyip işlemeyeceği konusunda ise net mesajlar vermekten kaçındı.
İlk olarak 2018 yılında gündeme getirilen 22 maddelik plan 2030 yılı itibariyle ülkede göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve Danimarka yönetimi tarafından sorunlu olarak sınıflandırılan bölgelerin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
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