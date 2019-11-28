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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Pixabay
28.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Danimarka'da 'sosyal deney' kapsamında 11 bin kişi taşınmaya zorlanacak

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Danimarka'da 'sosyal deney' kapsamında 11 bin kişi taşınmaya zorlanacak

İskandinavya ülkesi Danimarka'da yetkililerinin 'sosyal deney' olarak tanımladığı getto yerleşimlerini kaldırma planı kapsamında ülkedeki 29 yoksul bölgede yaşayan 11 bin kişi taşınmaya zorlanacak.

Danimarka yönetimi yüksek oranda göçle ilişkilendirdiği işsizlik, suç ve ayrımcılık gibi 'sosyal sorunları' kentsel dönüşümle çözmeyi planlıyor.

Plan kapsamında 11 bin kişinin yaşamak için bir başka yer bulmasının yanı sıra 5 bin 500'den fazla kişi de kentsel dönüşüm sebebiyle geçici olarak başka bölgelere yerleşecek.

Ülkede ilk olarak 2010 yılında yayınlanan ve her yıl 1 Aralık tarihinde güncellenen özel getto listesinde 29 bölge yer alıyor. Listede üst üste dört yıl yer alan bölgeler 'kötü getto' olarak tanımlanıyor. Kötü getto olarak sınıflandırılan yerler için kentsel dönüşüm planları 6 ay içinde hazırlanacak. Listede bugün itibarıyla toplamda 15 kötü getto bulunuyor.

Yeni getto listesinin yayınlanmasına günler kala Danmarks Radio'ya açıklamalarda bulunan Danimarka Sosyal Konutlandırma mercisi BL'nin CEO'su Bent Madsen, konut şirketlerinin binlerce sakini yeni yerlerine yerleştirme görevi ile yükümlü olacağını söyledi.

11 bin rakamının oldukça yüksek olduğundan bahseden Madsen, kusursuz bir sosyal deney olarak tanımladığı getto planının umdukları gibi işleyip işlemeyeceği konusunda ise net mesajlar vermekten kaçındı.

İlk olarak 2018 yılında gündeme getirilen 22 maddelik plan 2030 yılı itibariyle ülkede göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve Danimarka yönetimi tarafından sorunlu olarak sınıflandırılan bölgelerin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

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