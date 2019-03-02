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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: IngImage
02.03.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor

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Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor

Danimarka hükümeti ülkedeki çok sayıda işletmenin nakit para kabul etmesinin önüne geçmek için mevcut ekonomi yasasını değiştirmeyi planlıyor. Yasa değişikliği, başkent Kopenhag öncülüğündeki "2030 itibariyle nakitsiz toplum" adımı kapsamında gerçekleştirilecek.

Yasa değişikliği ile beraber ülkedeki market, restoran ve alışveriş mağazaları "yalnızca kart ile ya da internet üzerinden ödeme" seçeneklerini tercih edecek. Danimarka Ekonomi Bakanı Rasmus Jarlov, yasa değişikliğinin suçla mücadele kapsamında da fayda sağlayacağını söyledi.

Ülkede 2017 yılında yürürlüğe giren yasa işletmelere 22:00 - 06:00 saatleri arasında nakit kabul etmeme tercihi sunuyor.

Danimarka değiştirilmesi planlanan yasa ile nakitle alışverişin önünü tamamen kesmek istese de ülkede süpermarketler, posta hizmetleri, doktorlar, eczaneler ve benzeri hizmetler nakit para kabul etmeye devam edecek.

Yasa değişikliği planı bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. Yasaya karşı olanlar Danimarkalı vatandaşlarının hükümetin kontrolü altında hareket edeceği tezini savunuyor.

Nakit para ile alışveriş dönemini sona erdirmek isteyen tek ülke Danimarka değil. İsveç, Norveç ve Finlandiya da tıpkı Danimarka gibi yakın gelecekte nakit para ile alışverişi tamamen sonlandırmak istiyor.

 

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