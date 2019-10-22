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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
22.10.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Danimarka'da 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor

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Danimarka'da 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor

Danimarka'nın kuzeybatı kıyısındaki Rubjerg Knude deniz feneri, tekerlek ve raylar üzerinde denizden 80 metre uzağa taşınıyor.

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  • Danimarkada 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor
  • Danimarkada 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor
  • Danimarkada 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor
  • Danimarkada 120 yıllık deniz feneri karadan yürütülüyor
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Kuzey Denizi'nin Danimarka'nın kuzeybatı kıyısını yıllardır aşındırması üzerine, 1900 yılında denize 200 metre uzaklıkta inşa edilen Rubjerg Knude deniz feneriyle deniz arasındaki mesafe 6 metreye kadar indi.

Rubjerg Knude'un yer aldığı Hjoerring kentinin belediye başkanı Arne Boelt, yaklaşık bin ton ağırlık ve 23 metre yükseklikteki deniz feneri taşınırken birçok şeyin ters gidebileceğini ancak risk almak gerektiğini söyledi. Boelt, "Ya da deniz fenerini parçalamamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

Deniz fenerinin saatte 8 metre hızla taşınarak, 10 saatte yeni konumuna varması bekleniyor. Taşınma işlemi televizyonlardan canlı yayınlanıyor.

Çevre Bakanı Lea Wermelin, Rubjerg Knude'un ulusal bir zenginlik olduğunu, bu nedenle kurtarılması amacıyla 747 bin dolar harcandığını kaydetti.

Deniz fenerinin taşınma masrafını karşılamaya, Hjoerring kenti sakinleri de katkıda bulundu.
Rubjerg Knude, 1968'de müzeye dönüştürülmüştü.
Deniz fenerine birleşik 2 binanın yer değiştiren kum yığınları altında kalması nedeniyle, 2002 yılında müze de kapanmıştı.

Her yıl deniz fenerini 250 bin kişi ziyaret ediyor.

 

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