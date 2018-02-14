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    Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin eşi Prens Henrik öldü

    AA
    14.02.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenen Fransız asıllı Prens Henrik, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Fredensborg Sarayı'nda 84 yaşında hayatını kaybetti.

    Kraliyet Basın Bürosundan yapılan açıklamada, salı akşamı yaşamını yitiren Prens'in son anlarında yanında eşi Kraliçe 2. Margrethe ile oğulları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim'in olduğu duyuruldu.

    Ocak ayının başlarında Mısır'da bulunan Prens Henrik, yaşadığı rahatsızlığın ardından Danimarka'ya getirilmişti. Kraliyet Basın Bürosunca daha önce verilen bilgide Prens Henrik'in akciğerinde iyi huylu tümör olduğu açıklanmıştı.

    Kraliyet Hastanesi Rigshospitalet'te 28 Ocak'ta tedavi altına alınan Prens Henrik, dün taburcu edilmişti. Konuya ilişkin Kraliyet Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Prens'in son günlerini yaşamak üzere Fredensborg Sarayı'na götürüldüğü kaydedilmişti.

    Fransa'da 1934 yılında doğan Kont Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını aldı. Çift, balayını Türkiye'de geçirdi.

    8 torun sahibi çiftin büyük oğulları Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969 yılında dünyaya geldi. Prens Henrik, Kraliyet Ailesi protokolünde oğulları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim'den sonra gelmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirdi.
    Fransız asıllı Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini bildirmişti.

    Prens Henrik'e geçen yaz bunama teşhisi konulmuştu.

    Etiketler: Danimarka , Kraliyet , Kraliçe
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