Danimarka Başbakanı'nın eşini işten kovdular
Danimarka’da Başbakan Lars Lökke Rasmussen’in öğretmen eşi çalışma koşullarına uyum sağlamadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Ekstra Bladet’te yer alan habere göre, başkent Kopenhag’ın en ünlü okullarından N.Zahles Gymnasieskole Lisesi’ne bağlı Balet Okulu’nda öğretmenlik yapan başbakanın eşi Sölrun Lökke Rasmussen, okul müdürünün odasına toplantıya çağrıldı. Çalışanların işverenlerle yaptığı toplantıya bir yakınını ya da işçi temsilcisini götürme hakkı bulunduğu ülkede, Sölrun da toplantıya kocası başbakan Rasmussen ile birlikte gitti.
ÇALIŞMA ŞARTLARINA UYMADI
Milliyet'in haberine göre yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası, başbakanın eşinin işine son verildiği öne sürüldü. Söz konusu olayın medyaya yansıması üzerine, ülkenin önde gelen devlet televizyon kanalı ve Ekstra Bladet gazetesi muhabirleri arasında twitter üzerinden saatler süren “Eşinin işten kovulup kovulmadığı ve yanında toplantıya gidip gitmediği” tartışması yaşandı. Okul Müdürü Anne Birgitte Klanges, toplantının personel içerikli olması nedeniyle herhangi bir yorumda bulunamayacağını belirtti.
Sölrun Lökke Rasmussen’in iş akdinin sonlandırıldığı toplantıya başbakan olan eşi Başbakan Lars Lökke Rasmussen ile birlikte gittiği iddia edildi.
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