Danimarka-Almanya sınırına çit
İkisi de AB üyesi olan Danimarka ile Almanya arasına 70 km’lik bir çitin inşa edilmesi planlanıyor.
Danimarka, Avrupa’da görülen Afrika’ya özgü bir ölümcül enfeksiyonun yabani domuzlarla ülkesine taşınmasına engel olmak için çit inşa edileceğini açıkladı. Doğu Avrupa’da görülen enfeksiyon henüz Danimarka’da tespit edilmedi. Ancak Danimarka, söz konusu enfeksiyonun ülkede yayılması halinde 5.5 milyar dolarlık domuz yetiştiriciliği sektörünün zarar görmesinden endişe duyuyor.
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