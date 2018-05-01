Damat kendi düğününde böyle vuruldu!
Hindistan’da 25 yaşındaki Sunnil Verma, kendi düğününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, düğünün görüntülerini kaydeden kameraman tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat Sunnil Verma'nın saldırıya uğradığı görüntüler anbean kameraya kaydedildi.
Videoda saldırıyı gerçekleştirdiği görülen turuncu giysili adam, polis tarafından her yerde aranıyor.
Polis olayın silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken, olayın 'kaza' ile gerçekleşmiş olma ihtimali de dile getiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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