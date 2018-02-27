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    Damadın babası sarhoş olup gelini dudağından öptü!

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    Çin'de bir düğünde çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kısa sürede viral olan videoda, damadın babasının alkolü fazla kaçırınca gelini dudağından öptüğü görülüyor...

    Mutluluktan olsa gerek, oğlunun düğününde alkolü biraz fazla kaçıran baba, tüm davetlilerin gözü önünde gelininin dudaklarına yapıştı. Bir anda soğuk rüzgarların estiği düğün salonunda, davetliler neye uğradığını şaşırdı.

    PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Yerel basında yer alan haberlere göre, yaşanan talihsiz olayın ardından kavga çıktığı ve oğlunun yaşlı babasına saldırdığı iddia ediliyor. Alkolün etkisi geçtikten sonra açıklama yapan yaşlı adam, çok pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini açıkladı.

    Görüntüler sosyal paylaşım sitelerine düştükten kısa bir süre sonra viral haline geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları alkollü babanın kötü bir niyeti olmadığını, sadece oğlunun bu mutlu gününde duygularına hakim olamadığı için böyle bir hareket yaptığını savunurken, bazı kullanıcılar ise ne olursa olsun, babanın daha kontrollü olması gerektiğini ve yaptığının yanlış olduğunu savundu.

    Etiketler: Çin , damat , Gelin
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