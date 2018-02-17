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    Damadı televizyondan seçecek

    BERLİN
    17.02.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Yaptıkları ve söyledikleriyle magazin gündeminden düşmeyen 39 yaşındaki Sabia Boulahrouz, şimdi de RTL’de yayınlanlanan ‘Bachelorette’ adlı programda gelin adayı olmak için başvurdu.

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    • Damadı televizyondan seçecek
    • Damadı televizyondan seçecek
    • Damadı televizyondan seçecek
    • Damadı televizyondan seçecek

    Bu yıl dördüncüsü yayımlanacak programda, gelin adayı olmak için çok sayıda kişi başvuruyor ancak içlerinden biri seçiliyor. Seçilen gelin adayı, yaşları 25-35 arasında değişen 20 damat adayından birini kendisine eş olarak seçiyor. Damat adayları, kendilerini geline beğendirmek için mücadele ederken, gelin adayı da her hafta birini eliyor. Program formatı gereği son üç aday kalınca da final yapılıyor. Gelin adayı ‘kırmızı gülü’ üç adaydan hangisine verirse, onu eş olarak seçmiş oluyor ve yarışmanın galibi de o damat adayı oluyor.

    BİR AYDIR SPOR YAPIYOR
    Yapımcılar, gelini belirlemek için şimdiden birkaç adayla görüşmelere başladı. Ancak kim olacağı mart ayında netlik kazanacak. Gelin adayı olabilmek için son bir aydır spor yaptığını belirten Sabia Boulahrouz, “Kimse benim bir daha spora başlayabileceğimi düşünemezdi. İlk antrenmanlar çok zordu. Ancak zamanla vücudumun form aldığını fark ettim” dedi. 39 yaşındaki Boulahrouz gelin olarak seçilirse, damat adayları yaşça kendisinden küçük olacak.

    Etiketler: Sabia Boulahrouz , avrupadan haberler , ALMANYA , Evlilik programı , RTL
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