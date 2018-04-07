Dalları bastı para
KOLOMBİYA’nın başkenti Bogota’nın yanı sıra Medellin ve Cali gibi büyük iki kentte ağaçların dallarına mandallarla kâğıt para asıldı.
Sabah dallarda 20 bin peso (30 lira) ve 50 bin peso (72 lira) banknotları görenler şaşkınlık içinde paraları toplamaya çalıştı.
Bir hafta içinde 2-3 kez rastlanan olayın sırrı henüz çözülmedi.
Ağaçlara kimin, neden para astığı belirlenemedi.
Gizemli bir şekilde ağaçların dallarına para asılması özellikle sosyal medyada çok konuşulurken, ülke basınında, olayın bir reklam ve ya sanatsal bir çalışma olabileceği yorumları yapıldı.
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