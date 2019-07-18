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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
18.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya ömür boyu uçuş yasağı

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Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya ömür boyu uçuş yasağı

İngiltere'de Londra-Dalaman seferini yapan Jet2 Hava Yolları uçağında olay çıkararak uçağın savaş jetleri eşliğinde geri dönmesine neden olmakla suçlanan bir yolcuya, hava yolu şirketi tarafından 85 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) ceza kesildi.

Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan ve yolcuları tehdit ettiği öne sürülen 25 yaşındaki kadına ayrıca şirket tarafından ömür boyu uçuş yasağı getirildi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre olay, 22 Haziran'da Jet2 Hava Yolları'nın Airbus 321 model uçağında yaşandı. Yolcuların ifadesine göre, kabin görevlilerine saldırdığı belirtilen kadın kokpite girmek istedi. Daha sonra uçağın kapısını açmaya çalışan kadın uçuş personeli ve yolcular tarafından zaptedildi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ, BÖLGE HALKI PANİĞE KAPILDI

Bu sırada kuleye kaçırılma sinyali gönderen uçak kalkışından 45 dakika sonra İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon eşliğinde Stansted Havalimanına geri döndü.

Bölgede yaşayan birçok kişinin ses hızını aşan savaş uçaklarının çıkardığı gürültüden paniğe kapılarak, 999'u aradıkları ve patlama ihbarında bulundukları belirtiliyor.

Kadın olaydan sonra gözaltına alınırken, geceyi Stansted'de geçiren diğer yolcular ertesi gün başka bir uçakla Dalaman'a gitti.

Jet2 CEO'su Steve Heapy, bunun şimdiye kadar uçuşlarında tanık oldukları en ciddi olay olduğunu söyledi.

Heapy, "Bu yolcu, şimdi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek ve uçağın geri dönmek zorunda kalmasından kaynaklanan tüm zararlarımızı karşılamak zorunda" dedi.

Tutuksuz olarak yargılanan kadın 21 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılacak.

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