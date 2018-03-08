Daha çok ‘Yunus Emre’ açılacak

ALMANYA’daki temaslarının ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geçen Bakan Çavuşoğlu, burada Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, Viyana’da 2015 yılından itibaren hizmetleri ve faaliyetlerini sürdüren Viyana Yunus Emre Enstitüsünü takdirle takip ettiklerini belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin resmi açılışını sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum. Şu anda dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüsünün ya da Türk Kültür Merkezlerinin sayısını artırmak için çabalarımız devam ediyor. Çünkü biz Yunus Emre Enstitülerini faaliyet gösterdikleri ülkeler ve ülkemiz arasında bir iletişim ve dostluk köprüsü olarak görüyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü merkezlerini, ismini aldığı Büyük Şair Yunus Emre’nin öğretisi çerçevesinde evrensel ve yerel değerler arasında bağ kurmanın bir aracı olarak gördüklerini ifade etti.

248 ÖĞRENCİYE TÜRKÇE EĞİTİM VERİLDİ

Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından Avusturya’da bugüne kadar 248 öğrenciye Türkçe eğitimi verilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, kurumun, Türkçe derslerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle ses getirdiğini belirterek, kurum çalışanlarını tebrik etti.

Çavuşoğlu, Viyana gibi sanat ve kültür zengini bir şehirde sürdürülen etkinliklerin nicelik ve nitelik olarak daha üst seviyelerde olması gerektiğini, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün bu başarıyı ortaya koyacağına inandığını aktardı. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Yunus Emre Enstitüsü Merkezince planlanan Türkçeden Almancaya edebi eserler kazandırma projesine gerçekten önem veriyoruz. Henüz Almancaya kazandırılmamış Yunus Emre Divanı gibi eserlerin yabancı dillere tercüme edilmesinin kültürel iletişime katkı sağlayacağı açıktır. Seçmeli yabancı dil olarak Türkçenin yaygınlaştırılması ve bunun neticesinde Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi için Avusturya üniversiteleri ile ortak projeler yürütmenin de faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Açılışın ardından Çavuşoğlu, Türk ve Avusturyalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.