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    Daha alalı birkaç saat olmuştu... Ünlü oyuncu Oscar'ını çaldırdı

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 07:16 | Son Güncelleme:

    Oscar heykelcikleri sahiplerine ulaştı ancak geceye bir de hırsızlık girişimi damgasını vurdu. En iyi kadın oyuncu dalında ödül kazanan Frances McDormand'ın ödülü kutlama partisi sırasında çalındı. Ancak hırsız çok kısa sürede yakalandı ve etkisiz hale getirildi.

    ABD’nin Los Angeles eyaletinde gerçekleşen 90. Akademi Ödül Töreni’nde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’deki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” oscar’ını kucaklayan Frances McDorman’ın ödülünün çalındığı açıklandı.

    Törenden sonra düzenlenen kutlama partisine katılan ve ismi Terry Bryant olarak açıklanan zanlınan Dorman’ın oscar'ıyla birlikte video çekip paylaştığı görüldü.

    Ödül sonrası yemeklerinin verildiği restoranda çalıştığı belitilen Bryant’ın Oscar heykeliyle birlikte mekandan ayrılmak istediğini gören Antonio Diaz adlı fotoğrafçı durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

    Zanlının hırsızlık girişimi nedeniyle gözaltına alındığı ve Dormand’a ödülünün geri verildiği belirtildi. Bryant’ın Beyonce, Kristen Stewart ve Halle Berry gibi pek çok ünlü isimle birlikte çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı.

    MGM’nin baş sanat direktörü Cedric Gibbons tarafından bir film makarasının üzerinde elinde kılıç taşıyan bir şövalye olarak tasarlanan Oscar heykelciliği 1950 yılından beri, siyah bir mermerden oyularak 34 santim yüksekliğinde, 3,800 kilo ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplı olarak üretiliyor.

    Uzmanlar, maddi değerini merak edenler için Oscar heykelciğinin gerçek değerinin 330 dolar olduğunu belirtiyor. Akademi tarafından satışı yasaklanan Oscar, oyuncuların satmak istemesi halinde 1 dolar’a geri alınıyor.

    Etiketler: OSCAR , ABD , LOS Angeles
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