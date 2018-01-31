Daha 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

Öğretmen Coral Way Bilingual, K-8 Centre adlı okulda sabah kahvaltısı sırasında çocuğa mısır gevreği ile oynamamasını söyledi. İddiaya göre çocuk da öğretmeni arkasını döndükten sonra sırtına yumruk attı. Öğretmenler, çocuğu kontrol altına aldıktan sonra okul müdürünün odasına götürdüler. Daha sonra polis, çocuğu ters kelepçe ile gözaltına alarak karakola götürdü.

Çocuğun babası Rolando Fuentes olaya tepki göstererek, “Oğlum bir yanlış yaptı ama bu olup bitenler tamamen çılgınlık” dedi. Miami emniyetinden polis şefi Ian Moffett, bu kadar küçük yaştaki öğrencilerin gözaltına alınmasının seyrek olduğunu ancak şahsın başkalarına ve kendisine daha fazla zarar vermesini önlemek için bu yola başvurulduğunu kaydetti.