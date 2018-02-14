Curling sporuna ilgiyi artıran ‘Rus Angelina Jolie’ tarihe geçti

Kış olimpiyatlarında Rusya adına yarışan 25 yaşındaki sporcu, sosyal medyada ünlü yıldızlar Angelina Jolie ve Megan Fox’a benzetildi. Brizgalova, eşi Aleksandr Kruşelnitskiy ile Rusya’nın ilk olimpik curling madalyasını da alarak tarihe geçti.

Curling sporu, granitten yapılmış kendine özel şekli olan silindir formu belirlenen hedefin merkezine en yakın yerde durdurabilmeyi amaçlayan oyun olarak biliniyor.

Sputnik'in aktardığına göre, oyunlara bağımsız olarak katılan Rus sporcular arasındaki Anastasiya Brizgalova, sporseverlerin dikkatini buz pistine topladı.

Brizgalova’yı Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Megan Fox’a benzeten Twitter kullanıcıları, artık curling izlemek için bir sebepleri olduğunu yazdı.

Tom Sica isimli kullanıcı “Hâlâ ABD’yi destekliyorum ama Rus curlingci Anastasya Brizgalova modele benziyor” ifadelelerini kullandı.

Brooke isimli kullanıcı da “Curlingin kel yaşlı adamlara göre bir spor olduğunu düşünüyordum ama Megan Fox’a benzeyen Anastasya Brizgalova ile aniden bu sporu sevmeye başladım” mesajını paylaştı.

Shannon da “Curlingi sevmek için başka bir nedene ihtiyacınız mı var?” tweet’ini gönderdi.