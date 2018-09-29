Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel kahvaltıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç günlük Almanya ziyareti devam ediyor. Erdoğan ve Merkel bu sabah kahvaltıda bir araya geldi. İşte o görüşmeden ilk kareler...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.
Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle