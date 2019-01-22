Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin basın açıklama yayınlandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN RUSYA FEDERASYONU’NA GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ ZİYARETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.
Ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’le biraraya gelecektir. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir.
Moskova’da gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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