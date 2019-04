Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yabancı devletler seçime saygılı olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine cevap olarak yaptığı Twitter paylaşımının tercümesi şu şekildedir:

“Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Milletimiz 70 yıldır iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur.

Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz.

Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye’nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz.”



Sunday’s election took place in an orderly and peaceful fashion. Elections are the cornerstone of our nation’s democracy. The Turkish people expressed their will through the ballot box for 70 years. The authorities have a responsibility to ensure that elections are free and fair.