Cumhurbaşkanının öldüğü kazada başbakan ifade verdi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 2010’da Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynksi ile 95 üst düzey yetkilinin öldüğü uçak kazası hakkında Varşova’daki mahkemede tanık olarak dinlendi.
Varşova Bölge İstinaf Mahkemesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada Tusk, 2010’da Polonya başbakanı olduğu dönemde kendisi ve cumhurbaşkanının uçuşlarına ilişkin hiçbir düzenlemeye katılmadığını ve herhangi bir rol oynamadığını söylediği öğrenildi.
Tusk’ın, “Uçuşun hangi uçakla yapıldığı, nereye iniş yapacağı ya da kaçta iniş yapacağına ilişkin kararlar başbakan ya da cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar değildir. Bu nedenle benim uçuşla bir ilgimin olmaması doğaldır” açıklamasını yaptığı belirtildi.
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