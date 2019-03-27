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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.03.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Katar'daki Mehmetçik'e ziyaret

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığında Mehmetçikle bir araya geldi.

TSK Kara Unsur Komutanı Albay Mustafa Aydın tarafından karşılanan Oktay, tören mangasını selamladı. Oktay, şeref defterini imzalamasının ardından Albay Aydın'dan birliğin faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Oktay, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Türk bayrağını Katar'da gururla dalgalandıran Mehmetçikleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Katardaki Mehmetçike ziyaret

Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini askerlere ileten Oktay, Türk askeriyle dünyanın her yerinde gurur duyduklarını ifade etti.

Askerlerin 100 yıl sonrasında Katar topraklarında dosta gurur, düşmana korku salan bir duruş sergilediğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bir ilkemiz var. Dünyanın neresinde olursa olsun eğer bir haksızlık varsa biz o haksızlığın karşısında dimdik dururuz. Askeri alandaki bu dik duruşumuzu Katar'da Türk milleti adına sergiliyorsunuz. Komuta kadememize, askerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda biz daima sizin yanınızdayız. Uçaktan iner inmez ilk olarak sizlerin yanına geldik, milletimizin saygı ve sevgilerini size getirdik."

Oktay, Katar'daki askeri birliğin çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine işaret etti.

Katar'ın dost toprağı olduğunun altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Katarlı dostlarımıza dost yaklaşanlarla biz de dostuz, ama dostlarımıza yan bakan olursa hiç kusura bakmasınlar onlara müsaade etmeyiz. Bu, bizim ve sizin duruşunuzun ifadesidir, bu topraklarda. Dostça yaklaşana dostça yaklaşırız, farklı dilden anlayan olursa da o dilde cevap veririz. Bunda son derece kararlıyız. Verdiğiniz tüm hizmetler için sizlere teşekkür ediyorum."

Oktay, daha sonra beraberindeki heyetle inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan ve temmuz ayında faaliyete girecek Müşterek Karargah Kışlası'na geçti.

Burada incelemelerde bulunan Oktay, kışlanın yapımını üstlenen firma ve Albay Mustafa Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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