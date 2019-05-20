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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı.

Nisan ayında yapılan seçimlerde yüzde 73,2 oy oranıyla Devlet Başkanlığı yarışını kazanan Zelenskiy için Ukrayna Parlamentosunda yemin töreni düzenlendi.

Yemin törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Parlamento Genel Kurulunda kürsüdeki anayasa kitabı üzerine el basarak yemin eden ve göreve başlayan Zelenskiy'e Devlet Başkanlığı Mazbatası ve bazı devlet sembolleri verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, töreni özel locadan Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile izledi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra Mariyinsky Sarayı'nda kutlamaları kabul etti. Zelenskiy'i kutlayan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mariyinsky Sarayı'ndan ayrılışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan Ukraynalılar ile tokalaştı, sohbet etti.

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