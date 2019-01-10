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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.01.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere Karakas'a gelen Oktay, Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Planlama Bakanı Ricardo Menendez tarafından karşılandı.

Oktay, havaalanında yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'ya gerçekleştirdiği son ziyarette yapılan heyetlerarası görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha ileriye götürdüğünü ifade eden Oktay, bu çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve özellikle de Maduro'nun yemin töreninde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil etmek için Karakas'a geldiklerini söyledi.

Maduro'nun tekrardan halkın demokratik oylarıyla işbaşına gelmesinin hem Venezuela halkı hem de Venezuela için güzel günlerin habercisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını Venezuela halkına iletiyorum. Sayın Maduro'nun yemin töreni vesilesiyle Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BOLİVYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya geldi.

Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin törenine katılmak üzere geldiği Karakas’ta, konakladığı otelde Morales ile görüştü.

Türkiye'nin geçen yıl Bolivya’da büyükelçilik açmasıyla ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildiği belirtilen görüşmede, Bolivya’nın da 2019’un ilk yarısında Türkiye’de büyükelçilik açması konusunda mutabık kalındı.

Uzun süredir planlanan Türkiye-Bolivya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın en kısa zamanda yapılması konusunda da mutabık kalınan görüşmede, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yakın iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede Morales, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinde Türkiye'ye tam destek verdiklerini dile getirdi.

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Morales, Türkiye'yi, dönem başkanlığını yaptığı, Rusya ve Çin'in de katılacağı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) toplantısına gözlemci olarak davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye davetini Morales'e iletti.

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