CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay: "KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekÃ¢tÄ± mÃ¼cadelenin en ÅŸerefli gÃ¼nÃ¼"

Oktay, KKTC'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 44. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliklerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n KÄ±brÄ±s iÃ§in olduÄŸu kadar tÃ¼m TÃ¼rk milleti iÃ§in de tarihi bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu vurguladÄ± ve bu gÃ¼nÃ¼n "KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n hÃ¼r yaÅŸama ve Ada'nÄ±n eÅŸit sahibi olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme hakkÄ± iÃ§in verilen mÃ¼cadelenin en ÅŸerefli gÃ¼nÃ¼" olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin 44 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n, uluslararasÄ± antlaÅŸmalardan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Oktay,Â "KÄ±brÄ±s

TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼ yok etmeye, tarih sahnesinden silmeye yÃ¶nelik teÅŸebbÃ¼sÃ¼ baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GarantÃ¶r TÃ¼rkiye, ÅŸartlar ne olursa olsun daima KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± o gÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸtir. BarÄ±ÅŸ HarekatÄ± bÃ¶lgemizde barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesine de katkÄ±da bulunmuÅŸtur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Oktay, KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'ndan gÃ¼Ã§ alarak hukuk ve eÅŸitlik mÃ¼cadelesini gÃ¼ven iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rme imkanÄ± bulduÄŸuna iÅŸaret etti ve "Bu mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±k ve inanÃ§la bugÃ¼nlere taÅŸÄ±yarak, sadece toplumsal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumakla kalmamÄ±ÅŸ, kendi kurumlarÄ±nÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± bilmiÅŸtir." dedi.

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KKTC'nin bugÃ¼n hÃ¼kÃ¼metiyle, meclisiyle, tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla Ã§aÄŸdaÅŸ bir devlet olarak bÃ¶lgesinde barÄ±ÅŸ ve istikrara Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacak konumda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Oktay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"KÄ±brÄ±s, birikimi ve donanÄ±mÄ±yla bizim iÃ§in de iftihar kaynaÄŸÄ± haline gelmiÅŸtir. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± bu baÅŸarÄ±ya, birlik ve beraberlik iÃ§inde, deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±karak gelmiÅŸtir. GÃ¶nÃ¼l birliÄŸimizi ve milli davaya olan inancÄ±mÄ±zÄ± muhafaza ettiÄŸimiz sÃ¼rece aÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z engel yoktur."

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CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, 1960'ta tesis edilen ortaklÄ±k devletini KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n 3 yÄ±l sonra gasbetmeleriyle ortaya Ã§Ä±kan KÄ±brÄ±s meselesini Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmak iÃ§in yarÄ±m asÄ±rdÄ±r farklÄ± mÃ¼zakere sÃ¼reÃ§lerinden geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi. Bu sÃ¼reÃ§te KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± ve TÃ¼rkiye'nin her defasÄ±nda adil, kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n tesisi iÃ§in iyi niyet ve samimiyetle Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Oktay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

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"TÃ¼rk tarafÄ±, her zaman ortaya koyduÄŸu Ã§Ã¶zÃ¼m iradesini 2004'te BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) KapsamlÄ± Ã‡Ã¶zÃ¼m PlanÄ± referandumunda, uluslararasÄ± kamuoyunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸtir. 2008'de baÅŸlayan ve geÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nÄ±n sonuÃ§suz kalarak kapanmasÄ±yla sona eren, son mÃ¼zakere sÃ¼recinde de yapÄ±cÄ± tutum sergileyen yine TÃ¼rk tarafÄ± olmuÅŸtur. "

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Â "KIBRIS RUM TARAFI SÄ°YASÄ° GÃœCÃœ KIBRIS TÃœRKÃœ Ä°LE PAYLAÅžMAYA YANAÅžMIYOR"Â Â Â Â Â

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Oktay, KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n kendisini Ada'nÄ±n tek sahibi olarak gÃ¶rmeye devam ettiÄŸini ve siyasi gÃ¼cÃ¼ KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±yla paylaÅŸmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu durum, tÃ¼m Ã§abalarÄ±mÄ±za raÄŸmen, Ada'da yeni bir federal ortaklÄ±ÄŸÄ±n tesisini hedefleyen, bu sÃ¼recin de Ã¶ncekiler gibi sonuÃ§suz kalmasÄ±na sebebiyet vermiÅŸtir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Fuat Oktay, "KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri fiili bir azÄ±nlÄ±k olarak mevcut devletlerine entegre etmeyi hedefleyen Rum zihniyeti, KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nÄ±n kapanmasÄ±ndan bu yana geÃ§en bir yÄ±llÄ±k sÃ¼rede deÄŸiÅŸmemiÅŸtir. Rum tarafÄ±nca bu konuda son dÃ¶nemde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ± da endiÅŸeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Rum tarafÄ±nÄ±n yapÄ±cÄ±lÄ±ktan uzak bu tutumunun deÄŸiÅŸmesini beklemenin hiÃ§bir ÅŸekilde gerÃ§ekÃ§i olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Oktay, RumlarÄ±n gelecekte KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerle siyasi eÅŸitlik temelinde bir ortaklÄ±ÄŸÄ± tasavvur etmediÄŸine dikkati Ã§ekti.

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Â Ä°leride giriÅŸilebilecek herhangi bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abasÄ±nÄ±n ancak Ada'daki mevcut gerÃ§ekleri temel aldÄ±ÄŸÄ± takdirde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸabileceÄŸini dile getiren Oktay, "Elbette her tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼m, mÃ¼zakere ve diplomasi yoluyla, uzlaÅŸÄ± sonucunda bulunabilecektir." dedi.

Oktay, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n maÄŸduru haline gelmesine hiÃ§bir ÅŸekilde gÃ¶z yummayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin bir KÄ±brÄ±s Rum devletinde azÄ±nlÄ±k haline getirilmesine asla izin verilmeyecektir. Ana vatan ve garantÃ¶r TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, DoÄŸu Akdeniz'de istikrarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesine katkÄ± saÄŸlayacak bir Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ±, kararlÄ±lÄ±k ve iyi niyetle sÃ¼rdÃ¼recektir. Bu yolda, Ã¼lkÃ¼ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk kardeÅŸlerimizle birlikte hareket edecek, geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi gelecekte de ÅŸartlar ne olursa olsun KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z."

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KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin yaÅŸam kalitesini daha da Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karacak irade ve kudrete sahip olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Oktay, "KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± haksÄ±z tecridin siyasi, hukuki, ahlaki ve insani hiÃ§bir aÃ§Ä±dan izahÄ± yoktur. UluslararasÄ± toplum bu uygulamalara daha fazla vakit kaybetmeden son vermelidir." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

"BÃœYÃœK Ã‡APLI PROJELERÄ° HAYATA GEÃ‡Ä°RME KARARLILIÄžIMIZ SÃœRECEK"Â Â Â Â Â Â Â Â Â

KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n ekonomik olarak daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in, tÃ¼m engellere raÄŸmen el birliÄŸi, dayanÄ±ÅŸma ve azimle uzun soluklu bir mÃ¼cadele verdiklerini hatÄ±rlatan Oktay, ortak Ã§aba ve fedakarlÄ±klarla KKTC'de son yÄ±llarda gerÃ§ekleÅŸen kalkÄ±nma hamlesi ve ona baÄŸlÄ± ekonomik bÃ¼yÃ¼menin gurur verici olduÄŸunu ifade etti. Oktay, "KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼n hak ettiÄŸi refah dÃ¼zeyine kavuÅŸmasÄ± amacÄ±yla bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± projeleri hayata geÃ§irmeye kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸiz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n daha Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§erÃ§evede ekonomik kalkÄ±nmaya yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

KKTC'nin ekonomideki geliÅŸmeyi kalÄ±cÄ± hale getirmek iÃ§in Ã¶ncÃ¼ sektÃ¶rler olan turizm ve yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim alanlarÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± kutlayan Oktay, 16 Ã¼niversitede, 131 Ã¼lkeden gelen 100 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸrencinin kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu, bu Ã¼niversitelerde uluslararasÄ± standartlara uygun, kaliteli eÄŸitim saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Oktay ayrÄ±ca uluslararasÄ± Ã§apta bir turistik cazibe merkezi haline gelmiÅŸ bulunan KKTC'ye sadece Ercan HavalimanÄ± Ã¼zerinden yÄ±lda 2 milyon yolcu geldiÄŸini, Ã¶zellikle genÃ§lerin daha sÄ±k karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gidiÅŸ geliÅŸlerinin olmasÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel kaynaÅŸmayÄ± saÄŸlamasÄ± bakÄ±mÄ±ndan da Ã¶nem arz ettiÄŸini vurguladÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

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KKTC ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki denizi aÅŸarak getirilen suyla bugÃ¼n Ada'nÄ±n iÃ§me suyu sorununun bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ durumda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Oktay, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"GÃ¼zelyurt ve Mesarya ovalarÄ±nÄ±n sulanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar da devam ediyor. BÃ¶ylece KKTCâ€™de yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim ve turizmin yanÄ± sÄ±ra tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de yeni bir atÄ±lÄ±m yapmasÄ±nÄ±, ekonominin Ã¶ncÃ¼ sektÃ¶rlerinden biri haline gelmesini birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z.Â Â Â Â Â

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Ortak gayemiz, bu bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ± yeterli bulmayarak bu noktadan daha da ileri gitmek ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 5-10 yÄ±l iÃ§inde KKTC'yi DoÄŸu Akdeniz'de bir Ã§ekim merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek olmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netim sisteminin uygulanmasÄ±yla birlikte elde edilecek bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mlarÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±, KKTC'de de gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±r.Â Â Â Â Â

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KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n hÃ¼rriyeti, hukuku, refahÄ± ve gÃ¼venliÄŸi bizim milli davamÄ±zdÄ±r, bu topraklarda geleceÄŸe korkusuz bir ÅŸekilde bakarak, barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ± Ã¶nceliÄŸimizdir. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ ve gÃ¶nÃ¼l birliÄŸimizi muhafaza ederek, atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± kararlÄ±lÄ±kla atacaÄŸÄ±z, ortaya Ã§Ä±kabilecek sorunlarÄ± geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi bundan sonra da el birliÄŸiyle aÅŸacaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â

"MAZLUM VE MAÄžDURLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z"Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Fuat Oktay, Ã¶nceki gÃ¼n KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda yaÅŸanan insanlÄ±k trajedisinde hayatÄ±nÄ± kaybeden mÃ¼ltecilere baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde de bulunarak, "Bilinmelidir ki Akdenizâ€™de sulara gÃ¶mÃ¼len sadece Ã§aresiz insanlarÄ± taÅŸÄ±yan gemiler deÄŸildir. Suya gÃ¶mÃ¼len ve can Ã§ekiÅŸen insanlÄ±ÄŸÄ±n vicdan ve merhametidir. Biz kÄ±yÄ±lara vurup son nefesini veren en temel insan hakkÄ± olan yaÅŸam hakkÄ±nÄ± savunmaya devam edeceÄŸiz. DÃ¼nyanÄ±n neresinde bir mazlum ve maÄŸdur varsa yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z." dedi.Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±â€™nÄ±n 44. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ÅŸehit ve gazileri anan Oktay, kahramanlarÄ±n fedakarlÄ±ÄŸÄ± sayesinde, KÄ±brÄ±sâ€™ta can gÃ¼venliÄŸinin kalmadÄ±ÄŸÄ± ve kan dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nemde Ada'ya huzur ve barÄ±ÅŸ geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n asli unsuru olduÄŸu Ada'da, 1974 Ã¶ncesindeki acÄ± dolu gÃ¼nlere asla dÃ¶nmeyeceÄŸini vurgulayan Oktay, konuÅŸmasÄ±nÄ± "KÄ±brÄ±s TÃ¼rk HalkÄ±'nÄ±n ve tÃ¼m milletimizin 20 Temmuz BarÄ±ÅŸ ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k BayramÄ± kutlu olsun." sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.

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