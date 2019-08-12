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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.08.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanlar, Batı Afrika'daki Togo'da kesildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 149 ülkede yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, Batı Afrika'daki Togo'da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesildi.

Agoe bölgesinde kesilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı.

TDV'DEN EREN BÜLBÜL İÇİN KURBAN

Vekaletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ve tüm şehitler adına da TDV kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirildi.

TDV gönüllüsü ve oyuncu Reha Beyoğlu'nun, vekaletleri okumasının ardından kesilen kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Program kapsamında Togo'da ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin emanetlerini ulaştırmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren oyuncu Beyoğlu, "Bizlere vekalet veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm hayırseverlerimizin kurbanlarını İslami usullere göre büyük bir titizlikle kestik. Kesilen kurbanları mazlum ve mağdurların hamisi milletimizin yolunu gözleyen ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

"ÇOK GÜZEL ANLARA TANIKLIK EDİYORUZ"

Beyoğlu, yardım ulaştırdıkları ailelerin yüzündeki tebessüme şahitlik etmenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Buradaki Müslümanlar, Türk halkına yapmış oldukları yardımlardan ve kendilerini unutmamış olmalarından dolayı teşekkürlerini, selamlarını iletiyor. Çok güzel anlara tanıklık ediyoruz. Cenab-ı Hak, yapılan yardımları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Türkiye Diyanet Vakfına da bizleri böylesi güzel ve önemli bir çalışmanın içerisine dahil ettiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfınca bu yıl yurt içinde 72 il 278 kesim noktası, yurt dışında ise 149 ülke 443 bölgede vekalet yoluyla kurban kesim çalışması yürütülüyor.

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