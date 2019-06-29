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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.06.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun görüşme trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi süresince yoğun bir mesai gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi boyunca 10 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve kapsamındaki oturumlara iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde 10 ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ilk gününde Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın G20 Zirvesindeki yoğun görüşme trafiği

Erdoğan, zirvenin ilk günü bir araya geldiği ve ayaküstü sohbet ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile daha sonra 1 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın G20 Zirvesindeki yoğun görüşme trafiği

Zirvenin ikinci gününe Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ve "Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeği öncesinde ayaküstü sohbet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirvenin ikinci gününde yaklaşık 1 saatlik görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın G20 Zirvesindeki yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Aile fotoğrafında ve kültürel etkinlik sırasında yan yana duran ve bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin son günü yarım saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın G20 Zirvesindeki yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakan Theresa May'i ve son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti.

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