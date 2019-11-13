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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.11.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi.

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  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap

"FERHAT ABDİ ŞAHİN TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞININ MANEVİ EVLADIDIR"

Erdoğan, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." diye konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGEYE 1 MİLYON MÜLTECİ YERLEŞTİREBİLİRİZ"

Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap

TRUMP: AVRUPA ARTIK MÜLTECİLER KONUSUNDA SORUMLULUK ALMALI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
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